В Волгограде водитель пытался задавить полицейского и был ранен

Применить табельное оружие был вынужден полицейский в Волгоградской области, чтобы остановить хулигана на внедорожнике Land Cruiser - 200. Случилось это вечером в минувшую субботу, но известно стало только что.

Жители Волгограда праздновали День молодежи, когда прямо к ним на территорию гуляний въехал Land Cruiser, пишет газета «Известия».

Наряд полиции, дежуривший на мероприятии, подошел к внедорожнику и попросил автохулигана выйти из машины. Но вместо того, чтобы покинуть автомобиль, водитель начал движение и несколько метров тащил полицейского по асфальту. Страж порядка выхватил пистолет и выстрелил сначала в воздух, а потом – по нарушителю спокойствия.

Водитель внедорожника скрылся с места преступления, но спустя некоторое время был обнаружен в одной из местных клиник с огнестрельным ранением в спину. Хулигану сделали операцию, его здоровье вне опасности. Против водителя возбуждено уголовное дело.