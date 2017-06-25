Грабители обожгли жертве глаза и забрали полмиллиона рублей

В минувшую пятницу вечером молодой человек подвергся нападению неизвестных на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице 3-я Парковая, возле дома № 63. Мужчина лишился не только внушительной суммы денег, но и здоровья.

Злоумышленники брызнули пострадавшему в лицо из перцового баллончика незивестным веществом, после чего спокойно отобрали полмиллиона рублей. Жертва не могла в таком состоянии оказать сопротивление, а преступникам удалось скрыться с большой суммой денег.

В больнице мужчине поставили диагноз «химический ожог глаз». По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



