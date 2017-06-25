Накануне, в субботу, грабитель обокрал дом в новой Москве, отжав окно на первом этаже. Добычей домушника стали украшения, коллекция мужских часов и 50 тыс. рублей наличности. Общий ущерб оставил около 10 млн рублей.



Инцидент произошел в поселении Десеновское. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража).

Неделю назад злоумышленник ограбил дом в деревне Кокошкино в новой Москве. Хозяин оценил ущерб в 18,5 млн рублей.



