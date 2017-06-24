В Ставропольском крае велосипедист плеснул кислотой в двух девушек
24 июня 2017, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина на велосипеде атаковал накануне двух идущих по дороге девушек, плеснув в них кислотой в Буденновске. Подростки получили ожоги разной степени тяжести, следователи возбудили уголовное дело.
Следствие просит помощи в установлении подозреваемого в совершении хулиганства, главное управление МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого
Девушки сейчас находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.