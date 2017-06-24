В Ставропольском крае велосипедист плеснул кислотой в двух девушек

Мужчина на велосипеде атаковал накануне двух идущих по дороге девушек, плеснув в них кислотой в Буденновске. Подростки получили ожоги разной степени тяжести, следователи возбудили уголовное дело.

Следствие просит помощи в установлении подозреваемого в совершении хулиганства, главное управление МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого

Девушки сейчас находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.



