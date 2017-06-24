Расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика завершено
24 июня 2017, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб «пьяный» мальчик.
Как пишет Mash, в скором времени материалы дела будут переданы в суд. К каким выводам пришли следователи, Telegram-канал не уточняет.
Напомним, 6-летнего ребенка сбили насмерть в Подмосковье. Некоторое время назад были опубликованы вызвавшие широкий общественный резонанс результаты экспертизы, согласно которым в момент ДТП мальчик был пьян. Последующие исследования подтвердили первоначальные выводы специалистов.
Ранее «Аргументы недели» писали, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал передать данное дело в возглавляемое им ведомство.