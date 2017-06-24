В Тульской области подросток украл 700 килограммов металлолома

Подросток из Богородицка Тульской области задержан за кражу 700 килограммов металлического лома. Паренек особой силой не отличается, он просто очень упорный, только применяет это качество для плохих целей.

Полиция Богородицка (Тульская область) задержала 16-летнего юношу за кражу 700 килограммов металла, сообщает сайт регионального управления полиции.

Свою вину паренек уже признал и в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка также выясняют, не совершал ли подросток подобные кражи раньше.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница соседнего села. Дама пояснила, что на строящемся доме кто-то взломал замок в сентябре прошлого года и с тех пор таскает со стройплощадки арматуру.