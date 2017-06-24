Экстрасенсу приснился взрыв в центре Санкт-Петербурга, но взрывчатку не нашли

В центре Санкт-Петербурга, как и во всех городах России, в эти дни гуляют выпускники, поэтому сообщение об угрозе теракта правоохранители культурной столицы России восприняли с особым вниманием.

В полицию вечером 23 июня позвонил бдительный пенсионер и сообщил, что его собеседница предполагает возможность теракта на набережной Санкт-Петербурга, там, где проходит шоу «Алые паруса», сообщает портал «Фонтанка».

По словам пенсионера, он встретил на улице гражданку Латвии, которая считает себя экстрасенсом. Дама поведала, что ей было пророческое видение: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, «Алые паруса» и взрыв.

Туристка заверила деда, что является экстрасенсом и сон сбудется. Пенсионер позвонил в спецслужбы. Набережную проверили и взрывчатки не нашли. Затем разыскали даму-«экстрасенса» и задержали ее для выяснения обстоятельство дела. Взрыв на набережной все-таки был, но это был взрыв салюта, так что и сны надо смотреть внимательно.