В Мекке террорист подорвал жилой дом

В Мекке (Саудовская Аравия) террорист захватил в заложники несколько паломников и удерживал их, пока местные службы безопасности не предприняли штурм здания. Когда спецназ начал действовать, дом взорвался.

Неизвестный террорист 24 июня провел атаку на жилой дом, захватив шестерых паломников в заложники, передает телеканал «Известия».

При взрыве пострадало шесть паломников. Пятеро бойцов спецназа получили ранения. Целью террориста была главная мусульманская мечеть аль-Харам, куда по традиции в последнюю пятницу священного праздника Рамадан съезжаются паломники из разных стран. В американском ЦРУ считают, что к теракту причастна ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ).