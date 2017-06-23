В Москве задержан мужчина, нападавший с ножом на людей
23 июня 2017, 23:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мужчина с ножом нанес ранения двум случайным прохожим и погнался за дамой с ребенком, когда его задержали сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел в районе Останкинского парка Москвы в 19.00.
Сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что неизвестный мужчина с ножом ранил двоих прохожих и преследует женщину с ребенком. Сотрудники Росгвардии нагнали бандита, обезоружили его и доставили в полицейский участок. Сейчас с задержанным работает следственная группа полиции. Раненые граждане доставлены в больницу.