В Москве задержан мужчина, нападавший с ножом на людей

Мужчина с ножом нанес ранения двум случайным прохожим и погнался за дамой с ребенком, когда его задержали сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел в районе Останкинского парка Москвы в 19.00.

Сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что неизвестный мужчина с ножом ранил двоих прохожих и преследует женщину с ребенком. Сотрудники Росгвардии нагнали бандита, обезоружили его и доставили в полицейский участок. Сейчас с задержанным работает следственная группа полиции. Раненые граждане доставлены в больницу.