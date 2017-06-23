В Москве задержан авторитетный вор в законе

Вор в законе Ткач Няганьский, а по паспорту - 37-летний Андрей Ткаченко, 23 июня задержан оперативниками уголовного розыска Москвы при поддержке бойцов Росгвардии в одном из столичных ресторанов.

О задержании криминального авторитета сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя московского главка МВД Юрия Титова.

Андрей Ткаченко находился в федеральном розыске по делу о мошенничество и за организацию преступной группировки. В полицию поступила оперативная информация, что Ткаченко-Няганьский скрывается в Москве. Взяли авторитета в одном из ресторанов на Варшавском шоссе. После задержания Ткаченко передали сотрудникам алтайской полиции. Ткаченко ранее под суд не попадал.