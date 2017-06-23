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На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ

23 июня 2017, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ
pixabay.com

Сотрудник погранслужбы на Черноморском побережье Кубани выполнял свою работу и хотел проверить документы на лодку, но хозяин плавсредства, местный чиновник, так рассвирепел, что избил палкой пограничника.

Инцидент с избиением сотрудника погранслужбы ФСБ произошел на глазах у отдыхающих, так что свидетелей и следствия более чем достаточно, пишет «РГ».

Неподалеку от курортного поселка Джубга пограничник береговой службы решил проверить документы на лодку без регистрационных номеров. Обычная проверка обернулась скандалом. Мужчина, который управлял лодкой, признался, что лишь обслуживает судно и по телефону вызвал владельца лодки. Владелец подъехал на гидроцикле и вместо предъявления документов стал избивать пограничника палкой, сопровождая экзекуцию матерной бранью. Драчуна задержали, он оказался сотрудником регионального министерства природных ресурсов.

Против чиновника возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти. Гневного чиновника могут отправить в тюрьму на десять лет.

 

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