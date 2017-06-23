В Мурманской области убийцы школьника заслушали судебный приговор

За жестокое убийство 16-летнего подростка в городе Кола (Мурманская область) 23 июня отправлены в тюрьму молодой парень и юная девушка. Убийство мальчика произошло из-за обычной словесной перепалки.

В марте 2016 года в городке Кола 15-летняя девушка и ее 17-летний парень поскандалили с подростком шестнадцати лет. Ссора закончилась трагедией: парень и девушка ножами закололи своего обидчика, который скончался на месте, пишут «Известия». Следствие установило, что подсудимый и ранее скандалил со своей жертвой: в январе 2016 года он избил его в драке.

Согласно судебному приговору, парень-убийца проведет в колонии строгого режима 14 лет и три месяца, а его подруга на 8 лет отправится в воспитательную колонию.