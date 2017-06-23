В Киеве убили начальника разведки ВСУ

Начальник разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник был убит в ходе конфликта, произошедшего у станции метро «Золотые ворота» в центре Киева.

Конфликт вспыхнул из-за того, что сын Олейника громко играл на синтезаторе у входа в подземку.

Громкая музыка не понравилась одному из прохожих, после чего он сделал замечание. За молодого человека вступился его отец. Тогда прохожий напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына. Преступника задержали в подъезде одного из близлежащих домов.

Пресс-секретарь 54-ой бригады ВСУ Юрий Богун в Facebook рассказал, что Олейник более пятнадцати лет возглавлял профсоюз украинских мигрантов, а также был руководителем профсоюза ветеранов АТО (антитеррористической операцией на Украине называют военные действия в Донбассе).