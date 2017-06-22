Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочерей

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество обвиняемого во взятках экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей. Соловьев частично признал свою вину. Ему продлен арест до 4 сентября.



Суд арестовал дом Соловьева в деревне Каменное и его квартиру в Ижевске. У его старшей дочери арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, а у младшей — автомобиль.



Во время обыска у бывшего главы Удмуртии были изъяты около 2 млн руб.



Соловьев обвиняется в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По версии следствия, в 2014-2016 годах глава региона получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а 2,7 млн рублей - в виде доли в коммерческой фирме. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Показания на экс-главу региона дал его подельник - бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства, полный тезка главного фигуранта Александр Соловьев, в отношении которого первоначально было возбуждено дело о превышении полномочий. После дачи показаний он был переведен под домашний арест.



