Под мостом в центре Москвы обнаружили страшную находку

Следователи устанавливают личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены в сумке, оставленной под мостом в центре столицы. По оценке экспертов, смерть несчастной наступила около двух суток назад.

Страшную находку обнаружили накануне под Большим Краснохолмским мостом со стороны Гончарной набережной. В бауле находились три фрагмента человеческого тела: туловище, бедро и голень со стопой, принадлежащие женщине. Останки направлены в морг на экспертизу.

Правоохранители устанавливают личность убитой и лиц, причастных к преступлению.



