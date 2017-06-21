Террористы ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула

Пока армия Ирана зачищает Мосул от террористов, те успевают уничтожать исторические памятники. 21 июня боевики ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) уничтожили главную мечеть Мосула ан-Нури.

Боевики взорвали главную и старейшую мечеть в Мосуле ан-Нури. Уничтожена и сама мечеть, и ее минарет, передает телекомпания НТВ.

Военные Ирака сообщили, что террористы «Исламского государства» уничтожили главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет.

Мечеть была построена в XII веке, - всем был известен ее «горбатый» минарет Аль Хадба. Именно в этой мечети в 2104 году главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание «Исламского халифата» (ИГИЛ).

Иракская армия была в двухстах метрах от мечети, когда ее подорвали. Тем не менее, этот теракт не остановил освобождения Мосула. В командовании иракской армии заверяют, что в городе осталось не более 500 боевиков.