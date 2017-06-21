В Париже напали на российского чиновника

Представитель российской делегации на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция) стал жертвой нападения бандитов. Пострадал не только сам чиновник, но и его супруга, и водитель. Полицейские задержали четырех человек.

Группа бандитов в Париже 21 июня избила члена российской делегации авиасалона в Ле-Бурже, сообщает Рамблер.

Супруга россиянина пыталась оказать грабителям сопротивление и была избита нападавшими. Женщина-водитель чиновника тоже пострадала от грабителей, которые отобрали у нее сумку. Парижской полиции удалось по горячим следам задержать четверых подозреваемых в этом нападении, ведется следствие.