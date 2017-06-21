Муж певицы Жасмин угодил в тюрьму на 7,5 лет за крупные хищения денег

Тридцатилетний молдавский предприниматель и супруг певицы Жасмин Илан Шор украл деньги из банков Молдавии. Речь идет об огромной сумме 700 миллионов долларов. Кишиневский суд отправил Шора на 7,5 лет в тюрьму.

По версии следствия, которая была доказана в суде Кишинева, Илан Шор участвовал в краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов, передает RT.

Муж Жасмин Илан Шор являлся главой совета директоров Bаncа de Economii и при этом был акционером еще двух банков — Banca Sociala и Unibank.

В 2014 году из упомянутых банков было незаконным способом выведено за рубеж порядка одного миллиарда евро, что составляет около 20% ВВП Молдавии. В этой краже и участвовал Илан Шор.