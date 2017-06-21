Про шестилетнего мальчика, который погиб под колесами авто в подмосковной Балашихе «Аргументы недели» ранее сообщали. СК РФ провел повторную экспертизу и подтвердил наличие алкоголя в крови ребенка.

Напомним, в Балашихе под Москвой 23 апреля автоледи совершила наезд на шестилетнего мальчика, протащив его за машиной 10 метров. Ребенок погиб. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что на момент аварии мальчик якобы был пьян: в его крови обнаружен алкоголь в таких объемах, что малыш должен был выпить бутылку водки. Выводы экспертизы показались подозрительными Следственному комитету и была назначена повторная экспертиза, которая подтвердила наличие алкоголя в крови малыша.

Отец мальчика Роман Шимко возмущен действиями СК РФ: результаты повторной экспертизы были выложены в общий доступ без согласия родственников погибшего. Роман считает, что обнаруженный алкоголь могли ребенку закачать в печень, когда он уже был мертв, чтобы скрыть следы преступления женщины-водителя. С места происшествия исчезли многие улики, а с камер видеонаблюдения исчезли записи, поэтому доказательная база у защиты слабая.