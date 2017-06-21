В Саратове мужчина захватил заложников и застрелился сам
21 июня 2017, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
//Криминал 13+
21 июня 2017, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
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Семья Фриске не хочет возвращать "Русфонду" миллионы, собранные на лечение Жанны
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//Общество
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//Общество
Евгению Васильеву избрали секретарем ТСЖ в одном из районов Москвы
//Общество
В Сочи за порядком при проведении Кубка Конфедераций станет следить "Око"
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Депутат от КПРФ отказался от мандата из-за проблем со здоровьем
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