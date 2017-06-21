В Саратове мужчина захватил заложников и застрелился сам

Житель Саратова взял заложников в ночь на 21 июня. Переговоры с полицией ни к чему не привели, мужчина отказался сдаться. Спецназ пошел на штурм здания и захвативший заложников попытался покончить с собой.

Сдаться полицейским живым саратовец отказался и попытался совершить самоубийство, сообщает ТАСС. Тяжело раненого террориста госпитализировали, но он скончался в клинике и врачи ничего сделать не смогли, чтобы его спасти.

Полиция предполагает, что застрелившийся мужчина может быть причастным к разбойному нападению, которое произошло ранее в Волгоградской области. В полицейской операции по освобождению заложников никто из граждан не пострадал, среди полицейских тоже потерь и раненых нет.