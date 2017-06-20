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Полицейский получил три года колонии за похищение цыган

20 июня 2017, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский получил три года колонии за похищение цыган

Бывший сотрудник полиции из Московской области получил три года колонии за похищение в составе банды
людей в Смоленске и Ярцево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В 2010 году экс-сотрудник подмосковной полиции создал банду, в которую входили сотрудники столичных силовых структур, а также жители Московской и Смоленской областей. Преступники похищали богатых цыган для получения выкупа.

В феврале 2017 года подсудимый, скрывавшийся от следствия более пяти лет, был задержан и заключен под стражу.
Восемь членов банды уже приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 3 до 12 лет.

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