Полицейский получил три года колонии за похищение цыган

Бывший сотрудник полиции из Московской области получил три года колонии за похищение в составе банды

людей в Смоленске и Ярцево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В 2010 году экс-сотрудник подмосковной полиции создал банду, в которую входили сотрудники столичных силовых структур, а также жители Московской и Смоленской областей. Преступники похищали богатых цыган для получения выкупа.

В феврале 2017 года подсудимый, скрывавшийся от следствия более пяти лет, был задержан и заключен под стражу.

Восемь членов банды уже приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 3 до 12 лет.