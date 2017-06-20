Дело о гибели «пьяного» мальчика взял под личный контроль глава МВД

Глава МВД России взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика.

Как рассказал Владимир Колокольцев порталу Life, по делу будет проведена повторная экспертиза. При этом министр заметил: факт наличия или отсутствия в организме погибшего ребенка алкоголя на ход расследования дорожного инцидента повлиять не сможет.

Напомним, на прошлой неделе широкий общественный резонанс вызвали опубликованные результаты экспертизы, согласно которым сбитый в апреле в подмосковной Балашихе 6-летний мальчик был сильно пьян. Накануне «Аргументы недели» писали, что проводивший освидетельствование ребенка специалист подтвердил результаты экспертизы.