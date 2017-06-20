Обвинение просит для Сергея Полонского 8 лет колонии

Прокуратура просит Пресненский суд Москвы приговорить бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве элитного жилья, к восьми годам колонии.

По версии следствия, в период с 2008 по 2009 год Сергей Полонский в сговоре с членами совета директоров Mirax Group провернул аферу по выводу крупной денежной суммы из долевых вкладов. Помогали Полонскому директор финдепартамента корпорации Паперно и директор компании "Аванта" Пронякин. В итоге мошенники присвоили себе денежные средства вкладчиков долевого строительства многоквартирных домов в микрорайонах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" в Москве, в общей сложности более чем 2,6 миллиарда рублей.