Перевозчики черной икры в катафалке получили реальные сроки

В Хабаровском крае осудили преступную группу из местных жителей, занимавшихся незаконной продажей черной. Деликатес преступники перевозили в катафалке. Похоронную процессию задержали с поличным осенью 2015 года.

Согласно материалам дела, 31-летний житель Николаевска-на-Амуре сколотил преступную группу в 2015 году. Осенью сообщники попались правоохранителям на мушку. Их катафалк встретили на трассе Хабаровск — Находка. Во время осмотра в гробу и под венками стражи порядка обнаружили 959 контейнеров с деликатесом общим весом более 500 килограммов.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и отделались условным сроком. Один перевозил ценный продукт, второй добывал икру на катере. Остальные участники группы получили реальные сроки. Организатор преступной схемы получил пять лет и два месяца лишения свободы, двое других участников - по три года каждый, а четвертый - 2,5 года. По суду они также должны возместить ущерб, причиненный государству и оцененный в свыше 4,1 млн рублей. Житель села Сусанино, который продал икру организатору, приговорен к 300 часам обязательных работ.

В России действует запрет на вылов осетровых и экспорт черной икры.



