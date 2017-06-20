В Челябинске допрашивают подозреваемого, который нес отрезанную голову в мешке

В Челябинске задержан мужчина, который подозревается в убийстве и расчленении матери-пенсионерки. Он уже дает признательные показания. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Внешность задержанного оказалась очень похожа на фоторобот. Составить его помог таксист, который спугнул убийцу. Выполняя заказ на улице Куйбышева, таксист встретил подозрительного мужчину в капюшоне с окровавленным пакетом в руках. Водитель спросил, что тот несет. Прохожий ответил, что мусор, но когда водитель начал звонить в полицию, бросил пакет и убежал. Прибывшие оперативники обнаружили в пакете отрубленные голову и конечности. Судмедэкспертиза показала, что останки принадлежат женщине старше 60 лет.

Предполагаемым убийцей оказался 55-летний не судимый, безработный сын пенсионерки. На допросе мужчина признался в расправе над матерью и показал, где спрятал недостающие части тела. Туловище женщины откопали на садовом участке. В квартире подозреваемого обнаружены топор, ножовка и куски одежды.

Инцидент произошел 6 июня на улице Куйбышева в Челябинске.



