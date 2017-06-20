Рэкетиры от ЖКХ

В Волгограде полицейские задержали четырех членов организованной группы, подозреваемых в систематическом получении взяток. Группу злоумышленников возглавлял начальник одного из отделов муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда», также в нее входили инженер этого отдела и двое местных жителей.



По версии следствия, в конце 2016 года начальник отдела муниципального предприятия ЖКХ предложил своему подчиненному, инженеру этого же отдела, завести себе дополнительный источник дохода – собирать деньги с мелких торговцев, занимающихся коммерцией вне специально отведенных для этого местах, а взамен не привлекать их к административной ответственности. В незаконную схему чиновники вовлекли еще двух безработных жителей Красноармейского района. Вместе с инженером они искали нарушителей и, угрожая привлечь к ответственности, ежемесячно собирали с торговцев «дань» в размере от 4,5 до 12 тысяч рублей – в зависимости от ассортимента и объема продаваемой продукции. Кроме того, для придания законности несанкционированной торговле преступники заставляли оформлять договоры аренды на земельные участки, где располагались торговые точки, с подконтрольной двоим членам группы организацией. Если продавцы не желали идти на сделку, то об этом грозили сообщить начальнику райотдела ЖКХ.



Чиновника и его подельников недавно задержали с поличным при получении очередной взятки. Только за 4 месяца, с января по конец апреля 2017 года, им удалось собрать с двух мелких торговцев более 65 тысяч рублей. Следователи уверены, что есть и другие эпизоды незаконной деятельности. В ходе обысков у чиновников и их сообщников изъяли черновые записи с копиями паспортов продавцов из Красноармейского района, свидетельств регистрации юридических и физических лиц, с указанием переданных денежных сумм, а также более 130 тысяч рублей.



Как сообщили ИА «ВОЛГА-КАСПИЙ» в пресс-службе управления СКР по Волгоградской области, в задержании подозреваемых участвовали сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступления и противодействия коррупции областного УМВД, регионального УФСБ и Следственного комитета. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки в составе организованной группы». Им грозит наказание от крупного штрафа до 12 лет лишения свободы. В настоящее время двое уже признали свою вину. В суд направлено ходатайство об их аресте.