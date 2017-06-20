Пилот за десятки полетов по купленным правам на пару лет освобожден от полетов

В Санкт-Петербурга суд признал экс-пилота авиакомпании "Россия" Андрея Манеева, совершившего около 50 рейсов, виновным в покупке свидетельства пилота коммерческой авиации и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В совокупности за эти деяния пилот был оштрафован на 6 миллионов рублей и освобожден от наказания по амнистии. У Манеева остался только двухлетний запрет на профессиональную деятельность.

По версии следствия, фальшивые документы Андрей Манеев за 150 тысяч рублей получил от гендиректора "Крыльев Невы" Андрея Кочарыгина.

Прокурор просил приговорить пилота к четырем годам колонии общего режима, запретив ему в течение двух лет заниматься профессиональной деятельностью.

Суд, признал пилота виновным, но не стал лишать его свободы, пишет "Коммерсант".