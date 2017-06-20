Муж заразил супругу ВИЧ

По данному факту состоялось судебное заседание.



Инфекцию мужчина получил в 2010 году. О ней он знал, также он был проинформирован об уголовной ответственности, в случае заражения другого лица. В 2015 году он женился. О заболевании супругу не предупредил. В связи с этим, она тоже была заражена.



Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, в связи с этим мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить пострадавшей триста тысяч рублей в качестве компенсации.

по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ"