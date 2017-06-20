Жена подложила мужу наркотики

29-летняя жительница Сызранского района Самарской области сообщила полицейским, что ее 55-летний муж хранит у себя в доме наркотическое вещество. В доме сотрудников полиции встретила хозяйка. В подтверждение своих слов продемонстрировала полицейским банку с частями растения, внешне похожими на коноплю, которая, по ее утверждению, принадлежит супругу. В результате исследования оказалось, что изъятым является наркотическое вещество каннабис массой 96,6 грамма.



Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Но подозреваемый в совершении преступления утверждал, что никакого отношения к хранению наркотика не имеет и банку с растением видит впервые. По словам задержанного, он недавно поссорился с женой, и она угрожала «посадить его в тюрьму».



Полицейским удалось выяснить, что показания супруги подозреваемого ложные. Женщина призналась, что сильно поссорилась с мужем и решила ему таким образом «насолить». Она сама собрала части наркотикосодержащего растения и положила его в банку, а после сообщила о «находке» в полицию.



По статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения» возбуждено уголовное дело. В случае, если вина будет доказана, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

по сообщению портала "САМАРА СЕГОДНЯ"