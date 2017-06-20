Неизвестный ранил двух мужчин из травматического пистолета в Москве

В Москве сегодня вечером неизвестный ранил двух мужчин из травматического пистолета.

Инцидент произошел на улице Твардовского. Очевидцы происшествия рассказали, что они видели, как за мужчиной гнались двое. Убегавший от преследователей выстрелил в них из травматического пистолета. В результате мужчины были госпитализированы с ранениями, один из них находится в тяжелом состоянии, пишет портал Life.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. По информации стражей порядка, данный конфликт произошел из-за места на парковке, его участниками стали автомобилисты.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Московской области был обстрелян наряд полиции.