Эксперт подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП 6-летнего мальчика

Мальчик, погибший в ДТП в Подмосковье, действительно, был пьян. Об этом заявил судмедэксперт, проводивший освидетельствование 6-летнего ребенка.

По словам Михаила Клейменова, которые приводит kp.ru, он был сильно удивлен, когда обнаружил в крови мальчика следы алкоголя. Клейменов сообщил об этом своему руководству, после чего была проведена еще одна экспертиза, результаты которой оказались аналогичными.

Напомним, ребенок погиб 23 апреля под колесами иномарки. На прошлой неделе стало известно, что в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя. Эта информация послужила причиной проведения служебной проверки в отношении сотрудников полиции, расследовавших гибель мальчика.

Накануне «Аргументы недели» писали, что свидетели по данному делу заявили об угрозах в свой адрес.