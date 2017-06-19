Российское Генконсульство изучает обстоятельства убийства россиянки в Италии

Россиянка Анастасия Шакурова (30 лет) и ее жених 31-летний неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо были жестоко убиты в минувшее воскресенье в Италии, недалеко от Венеции. Генконсульство РФ проверяет эту информацию.

Убийство произошло в городке Кириньяго недалеко от Венеции. Убита была 30-летняя гражданка РФ Анастасия Шакурова и ее приятель 31-летний Бьяджо Джуниор Буономо, сообщает РИА новости.

Есть сведения, что пару убил прежний жених девушки 50-летний Стефано Перале, с которым она рассталась. Стефано уже во всем признался полицейским. Он, по его словам, пригласил Анастасию с ее новым женихом к себе в гости, а затем опоил их. После Стефано задушил девушку, а ее жениха забил насмерть палкой. В российском посольстве сообщают, что пока не могут найти подтверждения тому, что убитая Шакурова – россиянка.