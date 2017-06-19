Иловлинская поджигательница

Полицейские задержали подозреваемую в неоднократных поджогах домов своих соседей.



Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, следователи полиции по Иловлинскому району возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленных поджогах домовладений своих соседей.



Установлено, что в конце апреля и начале июня этого года в полицию поступили заявления от двоих жителей Иловлинского района. Заявители сообщили о поджоге неизвестным лицом их домовладений. Дома были полностью уничтожены огнем. Оцененный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.



Полицейские установили, что поджоги двух домов - дело рук 38-летней местной жительницы - соседки обоих потерпевших. Причем, сначала в это было трудно даже поверить, потому что женщина вместе со всеми участвовала в тушении пожаров. Злоумышленница уже созналась в содеянном и призналась, что причиной её поступка стали неприязненные отношения в соседями.



Причастность женщины к совершенному преступлению была выяснена полицейскими во время проведения проверки по ранее поданному ею заявлению о совершении поджога принадлежащей ей гаражной постройки якобы 35-летним жителем станицы. В результате оперативникам удалось установить, возгорание устроила она сама, а не указанный ею мужчина. Впоследствии она созналась и в совершении поджогов двух соседских домов. В отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Также сейчас решается вопрос о возбуждении дела о ложном доносе.

по сообщению портала "СОЦИНФОРМБЮРО"