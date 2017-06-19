"Кратовский стрелок" служил в Чечне, где был членом похоронного отряда

Стало известны некоторые детали биографии «кратовского стрелка» Игоря Зенкова. По рассказам соседей, мужчина страдал психическим расстройством и порою становился буйным. 10 июня он убил четырех человек.



Как узнал паблик Mash, 50-летний мужчина в 1995 году принимал участие в чеченской кампании. Правда, в боях участия не принимал. Ему поручали разбирать завалы и грузить тела погибших бойцов.



Результаты состояния психического здоровья Зенкова будут получены не раньше, чем через полгода, но пока его действия не поддаются здравому смыслу. 10 июня мужчина открыл беспорядочную стрельбу из винтовки по соседям, убив четверых. В течение многих часов он держал оборону, кидая в правоохранителей гранаты, а затем пропал из поля зрения, забравшись в колодец. Во время штурма Росгвардии он покончил с собой, а не был ликвидирован силовиками, как считалось изначально.



