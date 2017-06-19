Мать-палач

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Елизово. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).



По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемая, находясь у себя дома по месту жительства в городе Елизово, родила ребенка. Не желая воспитывать его, и из опасений, что ее супруг с ней разведется, так как младенец являлся пятым ребенком в их семье, и не желанным для ее супруга, сразу же после родов, обрезав пуповину ножом, завернула новорожденную девочку в одеяло и полимерный пакет, после чего положила ее в морозильную камеру холодильника. В результате действий подозреваемой наступила смерть младенца.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе проверки, ребенок родился живорожденным и жизнеспособным. Смерть младенца наступила от недостатка кислорода в замкнутом пространстве.



В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

по сообщению портала "ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА"