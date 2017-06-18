В Московской области угнали иномарку стоимостью 7 миллионов рублей

Дорогую иномарку угнала группа неизвестных лиц, которую сейчас разыскивает местная полиция. Угон автомобиля стоимостью более 7 миллионов рублей совершен в ночь на 17 июня в Рузском районе Московской области.

Минувшей ночью угонщики похитили со сто янки у дома в Подмосковье автомобиль Lexus LX 570, пишут «Известия».

Хозяин автомобиля оценил ущерб в 7 миллионов 100 тысяч рублей. Заявитель сообщил в полиции, что автомобиль угнали еще в ночь на субботу. Полиция ищет похитителей иномарки.

По официальной статистике, в Москве и области находят каждые 20 машин из сотни угнанных, но в реальности статистика намного негативнее.