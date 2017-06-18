Убийца ростовского таксиста продолжил таксовать на машине своей жертвы

Убийца ростовского таксиста не сразу скрылся с места преступления. 20-летний житель Ростова-на-Дону продолжил таксовать на машине своей жертвы, выполняя заказы, поступающие на его телефон из службы такси.

15 июня на одной из городских строек города был обнаружен труп 38-летнего таксиста. После задержания его убийцы стали известны подробности того дня. Пассажира доставили по нужному адресу, но там у него с таксистом возник конфликт. Агрессивный пассажир задушил оппонента, а труп отвез на стройку, после чего вошел в образ своей жертвы и решил поработать таксистом, используя его автомобиль и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос о заключении задержанного под стражу, сообщает РЕН ТВ.



