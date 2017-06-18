Защитница 31-летней Ольги Алисовой, которая насмерть сбила во дворе дома 6-летнего мальчика, рассказала, что ее подзащитная не причастна к подделки экспертизы, признавшей малыша «пьяным».

Адвокат Наталья Уракина рассказал, кому это может быть выгодно. «Это могут быть те, кто не установил лежачих полицейских, кто получил за это деньги, кто не установил надлежащих знаков на дворовой территории. А денежки ведь выделялись на это всё. И не случайно, как мне сказал представитель потерпевшего, пропали записи с камер всего микрорайона», - рассказала юрист «Лайфу» о своих подозрениях. Это даже не коммунальщики, а люди в погонах и государственные служащие.

Ни она, ни ее доверительница, ни тем более, потерпевшие не доверяют следствию и проведенным экспертизам.

Ранее близкие Ольги Алисовой заявили, что после смертельного ДТП с ребенком ей начали поступать угрозы. Неизвестные угрожали облить женщину кислотой. Якобы на свидетелей в ходе расследования уголовного дела также оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца при этом часть доказательств была уничтожена.

Страшная авария произошла 23 апреля в подмосковном городе Железнодорожном. Автоледи наехала на 6-летнего Алёшу и протащила его десять метров. Ребёнок в этот момент гулял во дворе с дедушкой. Экспертиза показала, что малолетний ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В заключении говорилось, что в его крови находилось 2,7 промилле алкоголя. Шокированные родители стали требовать повторной экспертизы. В результате история получила широкую огласку. Глава СКР Сергей Бастрыкин требует передать дело в его ведомство (сейчас им занимается МВД). Следственный комитет уже возбудил дело по факту выдачи экспертного заключения, согласно которому ребенок, погибший под колесами автомобиля, был сильно пьян.



