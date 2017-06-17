В Москве у водителя отобрали сумку с двумя миллионами

Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают злоумышленников, похитивших у мужчины сумку с двумя миллионами рублей. Неизвестные на автомобиле Toyota Camry подрезали автомобиль Chevrolet.

Угрожая пистолетом, похитители забрали у водителя авто деньги и исчезли. Инцидент произошел в районе Профсоюзной улицы. Полицией введен план "Перехват". О других подробностях информации пока нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции ищут форточника, похитившего деньги из здания экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы, выломав решетку на окне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.