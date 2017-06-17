Мужчина, получивший удар ножом в метро Петербурга, скончался

В пятницу, 16 июня, в метро Санкт-Петербурга мужчина получил удар ножом в вагоне, следовавшем от станции метро «Площадь Александра Невского» до «Новочеркасской». Он скончался в автомобиле «скорой помощи».

В ходе внезапно возникшей ссоры 26-летний мужчина ударил ножом гражданина 36-ти лет. После нападения в вагоне мужчину, всего в крови, другие пассажиры вывели на ближайшей станции .

Погибший оказался гражданином Украины. Нападавшего сразу задержали. Обвиняемым оказался безработный коренной житель Петербурга.