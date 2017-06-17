Бабушка убитого в Петербурге младенца призналась в совершении преступления

Пенсионерка призналась в убийстве своей одномесячной внучки в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге. 54-летняя женщина в лесу, куда она отнесла младенца, она перерезала себе вены, а затем задушила ребенка.

Напомним, все оперативные службы Петербурга были задействованы 15 июня в поиске 53-летней женщины, которая пропала в Юнтоловском заказнике с одномесячным ребенком. После начала розыскных мероприятий в парке была обнаружена пустая коляска, а потом нашли и саму петербурженку с ребенком. Девочка была мертва, а ее бабушка находилась в неадекватном состоянии. Спасатели рассказали местным СМИ, что женщина произносила слова о том, что якобы они с ребенком миру не нужны и во всем виноваты демоны, а крест ее не спас.