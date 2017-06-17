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//Криминал 13+

В Москве на улице Маршала Голованова угонщик ранил ножом полицейского‍

17 июня 2017, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на улице Маршала Голованова угонщик ранил ножом полицейского‍

В Москве 16 мая около полуночи на улице Маршала Голованова страж порядка получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль. Полицейский был госпитализирован.

Отмечается, что в момент нападения он был не при исполнении.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в ходе розыскных мероприятий по кварталу Грайвороново правоохранители задержали подозреваемого. Угнать иномарку собирался безработный мужчина 1979 года рождения.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники ударили ножом в спину бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции.

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В Москве в субботу пожар произошел в здании психоневрологического интерната. Порядка 120 пациентов и сотрудников интерната, по уточненным данным, эвакуировали спасатели. Погибших и пострадавших нет.

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Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с кончиной Гельмута Коля

Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с кончиной немецкого политика, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Путин отметил, что ему "посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем".

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В чувашском городе Цивильск пропала девочка Настя Осипова

В Чувашской Республике в городе Цивильск пропала 11-летняя девочка Анастасия Осипова. Девочка ушла из дома, расположенного по улице Центральная, около 15 часов 15 июня, вышла гулять во двор и пропала.

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В Москве 16 мая около полуночи на улице Маршала Голованова страж порядка получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль. Полицейский был госпитализирован.

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В России возобновлено производство теплоходов на подводных крыльях «Комета»

В России возобновили производство теплоходов на подводных крыльях типа «Комета». Глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал, что такие теплоходы несколько десятков лет назад закупала Греция.

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По факту коррупции в FIFA расследуются 25 дел

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При строительстве жилья для военных в Москве пресечено хищение на 5 млрд рублей

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Тереза Мэй была вынуждена бежать со встречи с погорельцами под защитой полиции

Тереза Мэй была вынуждена бежать со встречи с погорельцами под защитой полиции

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Певица Лолита сверкнула пышной грудью

Певица Лолита Милявская сверкнула пышной грудью. Артистку Лолиту называют "женщиной без комплексов". 53-летняя певица записала новый клип. Видео записывали на фоне высоток "Москва-Сити".

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Ульяна Лопаткина завершила карьеру танцовщицы

Ульяна Лопаткина завершила карьеру танцовщицы

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ульяна Лопаткина, исполнившая десятки ролей в балетных спектаклях, объявила о завершении своей карьеры танцовщицы.

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Вдоль Керченской трассы идут поиски сокровищ

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Кот Ахилл предсказал результат матча Россия - Новая Зеландия

Кот Ахилл предсказал результат матча Россия - Новая Зеландия

Кот Ахилл из Эрмитажа, которого выбрали предказывать итоги матчей Кубка конфедераций по футболу, сделал первое предсказание. В субботу первый матч состоится между сборными России и Новой Зеландии.

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Эксперт: У россиян прошла эйфория от Крыма

Эксперт: У россиян прошла эйфория от Крыма

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Сергей Лазарев, Алсу DJ и Smash выступят на открытии Кубка конфедераций

Сергей Лазарев, Алсу DJ и Smash выступят на открытии Кубка конфедераций

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С сегодняшнего дня на Волоколамском шоссе открыта выделенная полоса‍

С 17 июня на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы появляется выделенная полоса, которая вводится на время Кубка конфедераций по футболу в Москве, который стартует в субботу в России.

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В Лондоне объявлено о 70 погибших в результате пожара в 24-этажном доме

В Лондоне объявлено о 70 погибших в результате пожара в 24-этажном доме

В Лондоне известно о 70 жертвах пожара в жилом 24-этажном доме Grenfell Tower. Такое количество погибших назвали источники, близкие к расследованию, - передает телеканал Sky News.

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