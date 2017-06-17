В Москве на улице Маршала Голованова угонщик ранил ножом полицейского‍

В Москве 16 мая около полуночи на улице Маршала Голованова страж порядка получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль. Полицейский был госпитализирован.

Отмечается, что в момент нападения он был не при исполнении.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в ходе розыскных мероприятий по кварталу Грайвороново правоохранители задержали подозреваемого. Угнать иномарку собирался безработный мужчина 1979 года рождения.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники ударили ножом в спину бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции.