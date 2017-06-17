При строительстве жилья для военных в Москве пресечено хищение на 5 млрд рублей

В столице выявлены нарушения закона в ходе строительства жилья для военнослужащих. С начала года устранены более 300 нарушений закона, возбуждено почти 50 дел об административных правонарушениях и 2 уголовных дела.

Прокуратуре удалось пресечь хищения бюджетных средств на сумму в пять миллиардов рублей, передает "Интерфакс". По данным ведомства, самыми распространёнными нарушениями при строительстве жилья для военных остаются несоблюдение сроков и невыполнение требований к качеству. Также ведомству удалось решить вопросы по вводу в эксплуатацию долгостроев, включая дома на Большой Очаковской и Синявинской.