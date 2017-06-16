В Чебоксарах в больнице убили врача-травматолога
16 июня 2017, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
В чебоксарской больнице скорой помощи в кабинете обнаружили мертвым врача-травматолога. Представители правоохранительных органов по повреждениям без труда определили, что смерть носит криминальный характер.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, они изучаются. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. СК рассматривает разные версии произошедшего, которые пока не будут обнародованы, чтобы не навредить ходу следствия.
80-летний убитый был доктором медицинских наук, обладавшим званием профессора Чувашского государственного университета. Со своей врачебной деятельностью он также совмещал преподавательскую.