В Чебоксарах в больнице убили врача-травматолога

В чебоксарской больнице скорой помощи в кабинете обнаружили мертвым врача-травматолога. Представители правоохранительных органов по повреждениям без труда определили, что смерть носит криминальный характер.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, они изучаются. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. СК рассматривает разные версии произошедшего, которые пока не будут обнародованы, чтобы не навредить ходу следствия.

80-летний убитый был доктором медицинских наук, обладавшим званием профессора Чувашского государственного университета. Со своей врачебной деятельностью он также совмещал преподавательскую.