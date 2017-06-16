Убийцы московских пенсионеров избежали пожизненного срока

О Банде «черных риэлторов» в Москве «Аргументы недели» ранее сообщали. 16 июня стало известно, что пожизненного заключения убийцы стариков избежали: следствию удалось доказать вину только по двум эпизодам дела.

Пожизненного заключения риэлторы избежали, но судебный приговор их не обрадовал, сообщает «Газета.ру».

Организатор преступной группы Студеникин отправлен в тюрьму на 19 лет, а два его подельника отсидят по 18 лет.

47-летний риелтор Виталий Студеникин неоднократно был судим за преступления насильственного характера, как и его сообщники Андрей Сизов и Валерий Семенов. Внимание полиции эта троица привлекла после смерти 62-летней пенсионерки Тамары Хохряковой, которая проживала в квартире рядом с метро «Сокольники». Пожилая женщина перед смертью успела позвонить подруге и рассказать, что ей на улице неизвестный воткнул в ногу шприц, после чего пенсионерка почувствовала себя плохо.

Полицейские выяснили, что незадолго до смерти пенсионерка заключила договор пожизненной ренты со Студеникиным. Такой факт вряд ли мог быть случайностью, поэтому полиция взяла Студеникина в разработку. Похожий случай произошел ранее в поселке Мосрентген в Новой Москве: такой же «смертельный укол» и подписанный договор пожизненной ренты…

Следствие доказало, что Студеникин со своими подельниками подыскивал пенсионеров с сердечными заболеваниями или тех, у кого проблемы с алкоголем. Своих жертв преступники искали через организации, занимающиеся благотворительностью.