Бывшая глава московского «Пробизнесбанка» Марина Крылова 16 июня приговорена судом к трем с половиной годам колонии общего режима за хищение и растрату 2,4 млрд рублей из банка, которым руководила.

Марина Крылова признан судом виновной в том, что способствовала и участвовала сама в хищении и растрате 2,4 миллиардов рублей банковских средств, сообщает РИА Новости.

По данному делу проходило несколько человек из числа топ-менеджеров «Пробизнесбанка», включая Николая Алексеева, который получил 4 года тюрьмы и должен будет выплатить штраф в миллион рублей.

Фигурантом дела был и заместитель председателя правления Александр Ломов, и еще семеро сообщников менеджеров. «Пробизнесбанк» после банкротства остался должен клиентам 83 млрд рублей.