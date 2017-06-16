Вице-мэр Курска обвиняется в вымогательстве

Заместителю главы Курска Николаю Зайцеву 16 июня региональный Следственный комитет предъявил обвинение в вымогательстве под угрозой применения насилия. По делу проходит группа лиц, действовавшая по сговору.

Следствие выяснило, что 2012 – 2013 годах вице-мэр Курска Николай Зайцев с группой подельников приехал в гаражный кооператив из 240 гаражей по проспекту Победы в Курске и потребовал от застройщика этого кооператива передать ему бесплатно 20 гаражей в пользование, сообщает ТАСС.

Стоимость гаражных боксов, которые требовал Зайцев, составляет порядка 8 миллионов рублей. Руководство гаражного кооператива вынуждено было заключить фиктивные договоры о долевом строительстве на требуемое количество гаражей.

В городской администрации информируют, что упомянутое преступление Зайцев совершил, когда еще не работал в городской управе. С марта 2014 года Зайцев возглавлял городскую полицию, затем перешел в на службу в администрацию города.