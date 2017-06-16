В Подмосковье обстрелян наряд полиции, есть раненый

В Одинцово Московской области 16 июня утром был обстрелян наряд полиции. Группа неизвестных открыла огонь по полицейским из автоматического оружия, тяжело ранен один из стражей порядка. Введен план «Перехват».

О стрельбе в подмосковном Одинцово сообщает АГН «Москва», ссылаясь на информатора в правоохранительных органах. Известно, что стрельба произошла на улице Акуловская. Группа неизвестных преступников, вооруженная автоматическим оружием, открыла огонь по полицейским. В перестрелке тяжело ранен сотрудник полиции. Преступники скрылись на автомобиле «Тойота». В районе введен план «Перехват», преступников ищут.