В Подмосковье обстрелян наряд полиции, есть раненый
16 июня 2017, 08:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
//Криминал 13+
16 июня 2017, 08:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
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//В мире
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//Наука
Телесваха Роза Сябитова узнала неожиданную новость о собственном сыне
//Общество
После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод
//Общество
//Общество
Мать-одиночка из Забайкалья после вопроса Путину через неделю получит квартиру
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Госдеп США поздравил россиян с Днем России с запозданием, 15 июня
//Общество
Путин о большом богатстве: "Не думаю, что это большое счастье"
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