Обвинивший РПЦ в любви к роскоши священник лишился телефона за 150 тысяч рублей

В Подмосковье воры украли у священника, критиковавшего руководство РПЦ за любовь к роскоши, сотовый телефон за 150 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в одном из спортивных клубов. Пропажу телефона, наручных часов и денег отец Алексий обнаружил после тренировки.

Отец Алексей служит в Волгоградской епархии. Несколько дней назад 33-летний мужчина публично выступил против того, что высшее звено Русской православной церкви ведет роскошную жизнь.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что у епископа Орловской метрополии обнаружили внедорожник за 6 млн рублей. Священник объяснил, кто сделал ему этот подарок.