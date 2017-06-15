Обвинивший РПЦ в любви к роскоши священник лишился телефона за 150 тысяч рублей
15 июня 2017, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье воры украли у священника, критиковавшего руководство РПЦ за любовь к роскоши, сотовый телефон за 150 тысяч рублей.
Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в одном из спортивных клубов. Пропажу телефона, наручных часов и денег отец Алексий обнаружил после тренировки.
Отец Алексей служит в Волгоградской епархии. Несколько дней назад 33-летний мужчина публично выступил против того, что высшее звено Русской православной церкви ведет роскошную жизнь.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что у епископа Орловской метрополии обнаружили внедорожник за 6 млн рублей. Священник объяснил, кто сделал ему этот подарок.