Судью ООН приговорили к 7,5 годам тюрьмы за терроризм

Судья ООН Айдын Седаф Акай 15 июня приговорен турецким судом к семи с половиной годам тюрьмы за членство в террористической организации. Суд имел в виду связь судьи с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен в Турции считается главным террористом и турецкое правительство активно преследует его сторонников, - «Аргументы недели» сообщали о массовых арестах, которые проводит полиция Турции за связь с Гюленом.

Объявлен в связях с опальным проповедником стал и судья ООН Айдын Седаф Акай, пишут «Известия». Судье запрещено покидать Турцию до вынесения окончательного приговора.

Напомним, проповедник Гюлен – основной подозреваемый в организации попытки госпереворота в Турции в минувшем году.